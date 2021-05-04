Мантас Адоменас: Россия до сих пор не может принять последствия своих преступных действий

Глава МИД Литвы Г. Ландсбергис посетил с визитом страны Южного Кавказа. Помимо политической ситуации в этих государствах и поисков решения международных проблем, во время визита много внимания уделяется помощи странам Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом. Какую альтернативу ЕС может предложить в противовес активной пропагандистской кампании по дискредитации вакцин, созданных в западных странах? Об этом в интервью с вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом.

- Недавно мы узнали о том, что литовских дипломатов выслали из Москвы, а также о том, что Россия готовит списки недружественных стран. Как бы Вы оценили сложившуюся ситуации между Литвой и Россией?

- Полагаю, что мыслящим людям тут всё понятно. Объявлять страны недружественными из-за того, что те выслали дипломатов, т.к. российские разведчики взрывали склады боеприпасов в суверенном государстве ЕС и НАТО, и взрывали потому, что оттуда могло поставляться оружие в Украину, которую Кремль сам и начал захватывать, - это, по-моему, повод для поговорки: "Кто громче всех кричит "держи вора", сам вор". Акция солидарности была ожидаемой. Литва выслала двоих сотрудников посольства, которые под прикрытием статуса дипломата занимались совершенно недипломатической деятельностью. Это только показывает то, что Россия до сих пор не может принять последствия своих преступных действий.

- Визит в страны Южного Кавказа (Грузия, Армения и Азербайджан) планировался гораздо раньше. Каково значение визита на данный момент?

- Это региональный визит. Все три страны Южного Кавказа и члены Восточного партнерства посещаются членами литовского МИДа. Это было запланировано гораздо раньше, однако нужда в таком визите к данному моменту только возросла. На это есть много различных поводов.

Например, возникла возможность решения кризиса в Грузии. Этот визит поможет подтвердить намерение Европейского союза помочь в его разрешении. Армения и Азербайджан на данный момент состоят в довольно сложных взаимоотношениях. Кроме того в Армении скоро будут проходить выборы. Во всех странах есть довольно актуальные и острые вопросы. Литва к ним идёт с вестью о том, что ЕС может и желает помочь в более глубокой интеграции, в развитии формата Восточного партнерства и в демократизации развития правовых реформ.

- Что по поводу эпидемиологической ситуации. Ведутся ли переговоры с этими странами о поставке вакцин? Удалось ли договориться? Какие потребности вы увидели у этих странах со стороны сложившейся ситуации с коронавирусом и вакцинацией?

- Именно Литва несколько месяцев назад стала инициатором письма Совету ЕС о развитии отношений со странами Восточного партнёрства и оказании им помощи в борьбе с коронавирусом. Во время визита мы говорили о пандемии со всеми странами. Этот вопрос, безусловно, был в повестке дня. Литва будет делать всё, что в её силах, чтобы страны Южного Кавказа могли бороться с вирусом и получили помощь от Европейского Союза.

- Недавно говорилось, что в скором времени от ЕС в эти страны может уйти около миллиона доз вакцины.

- Да, о таких цифрах идёт речь. Однако нужно иметь в виду, что в июле или даже раньше, если все поставки будут идти по плану, в ряде Европейских стран может произойти перенасыщение. Возможно, что будет намного больше вакцин, чем возможности их правильно хранить и применять. Мы должны передавать этот излишек странам Восточного партнёрства, которые, безусловно, в этом очень нуждаются.

- Европейская внешнеполитическая служба сообщила, что Россия пытается подорвать доверие к европейским вакцинам путём дезинформации. В странах Южного Кавказа наблюдается такая же ситуация?

- Увы, эти пропагандистские методы смогли подорвать доверие даже к тем вакцинам, о которых распространяется больше всего информации. Риски получить неблагоприятные или какие-то тяжёлые последствие после вакцинации, например, препаратом AstraZeneca намного меньше, чем риск погибнуть во время полёта на самолёте.

Эта пропагандистская программа, увы, показывает только преступный характер кремлёвского режима. Именно вакцину "Спутник V" не подтверждает ряд стран, поскольку нет данных, которые заверяют в её доброкачественности и надёжности. Нет данных и отчетов об экспериментах, которые были проведены. Защищая репутацию своей вакцины, пропагандисты Кремля рискуют жизнями сотен или даже тысяч людей, которые испуганы и не хотят вакцинироваться. Их смерть будет на совести пропагандистов из Кремля.

- Европейский Союз в состоянии что-то противопоставить? Какие у ЕС возможности и ресурсы?

- Страны Европейского Союза никогда не должны бороться с пропагандой контрпропагандой. Самое лучшее противоядие от поступков пропагандистов - это вакцинирование в странах ЕС. Нужно, чтобы вакцинация происходила как можно быстрее и показала хорошие результаты. Снижение процента заболеваемости и смерти будет самым мощным аргументом перед ядовитой Кремлёвской пропагандой.

- Мы знаем, что и не во всех странах Европейского Союза процесс вакцинации проходит гладко. Грузия, Армения и Азербайджан задавали вопросы о поиске способов более эффективной вакцинации, используя опыт ЕС?

- Это задача для национального правительства, поскольку они могут говорить тем языком, который способен воздействовать на решение населения. Например, в Армении известные и влиятельные в обществе люди будут добровольно вакцинироваться, чтобы показать пример сомневающимся. Думаю, что такие меры повлияют на отношение общества и вредные мифы пропагандистов будут развеяны.

- Литва является одним из инициаторов поиска вакцин для стран Восточного партнерства. Насколько другие страны в ЕС прислушиваются к Литве и разделяют важность данного вопроса?

- 13 государств, подписавшиеся под этим, очень чётко видят надобность данной помощи. Европейский Союз не будет в безопасности от дальнейших мутаций коронавируса и новых очагов болезни, пока соседние страны не будут вакцинированы. Здесь чётко прослеживается интерес ЕС и гуманитарные соображения. Нужно, чтобы вакцинация достигла пикового уровня в самом ЕС.

- Беларусь тоже страна-участница программы "Восточное партнерство", но режим отгораживается стеной от ЕС. Есть ли у ЕС и Литвы планы по оказанию помощи Беларуси?

- Как только найдутся вакцины, то мы будем предлагать и Беларуси вакцинацию. Конечно, это будет трудно, поскольку власти страны не хотят поддерживать контакты с Западными странами и самостоятельно разжигают враждебность. Мы разрабатываем план и думаем об этом с нашими соседями, которые граничат с Беларусью. Однако про данный сценарий я не могу пока что рассказывать.

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