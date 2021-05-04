В Вильнюсе завершается рекордно продолжительный отопительный сезон

С 5 мая 2021 года в Вильнюсе завершается рекордно продолжительный отопительный сезон. Это был холодный сезон, за время зимних морозов было произведено огромное количество теплоэнергии, однако вильнюсцы платили за отопление меньше других жителей Литвы.

"Несмотря на то, что отопительный сезон значительно затянулся и был он достаточно холодным, сама цена на отопление в Вильнюсе была самой низкой за последнее время", - сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Обычно отопительный сезон в Вильнюсе завершается в апреле, например, в прошлом году - 24 апреля, а за последние 5 лет позже всего отопление отключали 4 мая. Этот год - рекордный, отопительный сезон продлился до 5 мая.

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Обычно отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура 3 дня подряд составляет не меньше 10°C.

Решение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет. Однако жители домов могут просить выключить отопление раньше или позже.

В школах, детских садах, больницах и поликлиниках отопительный сезон зависит от решения руководства этих учреждений.

Осень в прошлом году была теплой, поэтому отопление включили поздно, зато зима была холодной.

Средняя температура в январе этого года была -4,1°C, а в феврале -5,9°C. В прошлом году в эти месяцы средняя температура была выше 0.

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