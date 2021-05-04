Президент Литвы призывает ЕС соблюдать ценностную и принципиальную политику

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз соблюдать ценностную и принципиальную политику перед лицом вызовов пандемии и агрессивных действий России в регионе.

Об этом он заявил на совместной дискуссии президентов Балтийских стран, Польши и Украины, которая состоялась в Варшаве в честь 230-летия Конституции Речи Посполитой от 3 мая.

"Там, где мы пожертвовали принципами из соображений прагматизма, там, мы проигрываем. Мы проигрываем даже в глазах оппонента, поскольку оппонент видит, что ценности предаются, что ценностями жертвуют ради каких-то меркантильных интересов", – отметил Г. Науседа.

Президент отметил, что если ЕС будет придерживаться этих принципов, то блок "ожидает светлое будущее". Руководитель Литвы также подчеркнул, что у ЕС есть "большой потенциал для расширения".

"Верю, что придет этот прекрасный день, когда членом Евросоюза станет и Украина. Я не сторонник того мнения, что существует какое-то конечное количество членов Евросоюза, по достижении которого процесс должен остановиться. Я думаю, что ЕС является жизнеспособным организмом, который будет расширяться до тех пор, пока будет привлекательным для тех государств, которые хотят присоединиться к семье ЕС. Это может быть достаточно большая семья", – сказал президент Литвы.

Украина борется с пророссийскими сепаратистами на востоке страны с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым.

Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов оружием и военными. Москва эти обвинения отрицает.

Невзирая на объявленное перемирие, в последнее время Россия стянула к северной и восточной границам Украины, а также в Крыму около 100 тыс. военных, вызывая озабоченность эскалации конфликта.

В конце апреля министр обороны РФ Серей Шойгу отдал приказ силам, которые, по утверждению Москвы, участвовали в учениях у границы с Украиной, начать возврат на места постоянной дислокации.

В свою очередь, Г. Науседа подчеркнул, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также обратил внимание на то, что стремясь к членству в ЕС и НАТО, Киев не должен забывать о реформах.

Руководитель Литвы в качестве одной из неудач ЕС назвал выход Соединенного Королевства. По его словам, страны должны искать компромиссы, поскольку это "единственный долгосрочный путь для выживания Евросоюза как организации".

Президент Латвии Эгилас Левитс акцентировал необходимость Запада сохранять твердую политическую позицию в мире.

"Не совсем очевидно, что Запад является большой политической силой. Сегодня Запад должен бороться за свое место в мире. И мы, как опора Западного мира, Европы, должны укреплять свою позицию во благо людей", – сказал он.

Руководитель Латвии призвал прибегать к стратегическим инвестициям, вступать в дискуссии о будущем Европы.

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