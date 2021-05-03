Сильно обгорели два работника компании Klaipėdos medienа, полиция начала расследование

В понедельник в обед прогремели взрывы в компании Klaipėdos mediena, после чего в городе была созвана Комиссия по ЧП.

Глава компании сказал, что он спускался с третьего этажа на второй, когда прогремел взрыв, и стала падать стена.

"Мы вызвали скорую, увезли восьмерых работников, двое получили серьезные травмы. Мы опросили всех работников этой смены, никто не знает, почему произошел взрыв", – сказал гендиректор Klaipėdos medienа Николай Иванов. Глава Клйапедской университетской больницы сказал, что двое пострадавших с сильными ожогами находятся в реанимации. Всего к ним привезли 9 пострадавших.

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"Пятеро находятся в реанимации, двое в травматологии. Один получил ожоги 90% тела, другой 33%, однако некоторые ожоги глубокие. У других ожоги 10% тела", – сказал глава больницы Винцас Янушонис.

Он заверил, что опасность жизни пострадавших сейчас не грозит. Органы дыхания ни у кого не обожжены.

"Компания оплатит всем лечение", – заверил Иванов и сказал, что дым от пожара опасности не представляет.

Глава Клайпедского управления пожарной безопасности Марюс Гарбянис сказал, что они быстро организовали помощь.

"Выехали 8 автоцистерн, не только из Клайпеды, но и из Гаргждай и Кретинги. Все хорошо удалось. Однако нестабильность конструкций осложняла работу, Приходилось использовать подъемники снаружи", – сказал он.

Гарбянис сказал, что работа займет несколько дней. В понедельник пожарные уедут только тогда, когда не будет очагов огня. В ближайшее время вызовут инспекторов, которые будут выяснять причины взрывов и огня.

Он заметил, что работа в самом здании очень опасна, поскольку если конструкции еще хотя бы немного сместятся, обвалится большая часть здания.

Сразу же после несчастья на место прибыли инспекторы по охране окружающей среды. Они взяли образцы и будут исследовать количество твердых частиц в воздухе. Первые результаты исследований появятся в пятницу.

Заместитель главы Клайпедской полиции Рамунас Шидейкис сказал, что сначала полиция спасала пострадавших. Сейчас начато расследование.

"Мы начали расследование по 176 ст (нарушение правил безопасности труда и здоровья), когда сможем попасть внутрь, проведем другие процессуальные решения", – заметил он.

Глава Клайпедской станции скорой помощи Римвидас Юодвиршис сказал, что все пострадавшие были в сознании.

"Семерых доставили в университетскую больницу, двоих в республиканскую. Еще один экипаж дежурит на месте до завершения работ", – сказал он.

Delfi напоминает, что в понедельник в обед в Клайпеде, на ул. Лепу, прогремел взрыв в одном из зданий. Поле взрыва начался пожар в здании Klaipėdos mediena.

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