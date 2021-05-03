Литва получила 20-ую партию вакцины Pfizer – почти 100 000 доз

ВВ понедельник фармацевтическая компания BioNTech и Pfizer доставила в Литву двадцатую партию вакцин от коронавируса (COVID-19), которая состоит из 99 тыс. 450 доз вакцины Comirnaty.

Как сообщило Министерство здравоохранения, еще в понедельник они должны быть распределены между самоуправлениями, с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации.

Ведомство также отметило, что больше вакцин будет выделено тем самоуправлениям, где фиксируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

До сегодняшнего дня в Литву было доставлено 717,4 тыс. доз вакцины Comirnaty этого производителя, для вакцинации жителей использовано 700,3 тыс. доз.

В Литве от коронавируса прививают вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, Johsnon & Johnson, AstraZeneca.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 691,4 тыс. жителей или 24,7% населения.

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