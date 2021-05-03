Планы Вильнюса меняются: уже не исключают возможность возвращения некоторых 5-11 классов за парты

На прошлой неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в столице ученики 5-11 классов до каникул в школу не вернутся, однако сейчас он сказал, что, возможно, некоторые классы вернутся за парты.

На прошлой неделе мэр сказал, что предложит ученикам этих классов каждую вторую неделю учиться на открытых пространствах.

"В основе моего высказывания лежали решения, которые тогда действовали, тогда требовалось тестировать всех детей и вносить результаты тестирования в систему, это было невозможно (...). Я благодарен Министерству образования, которое прислушалось к мнению и позволило не вводить данные в систему e.sveikatа", – сказал мэр.

"Это значит, что для тестирования не нужен представитель системы здравоохранения, достаточно представителя школы. Это позволит вернуть учеников", – прибавил он.

По словам Шимашюса, сейчас ведутся переговоры со школами, а решения будут приниматься не в городском масштабе, а на уровне конкретных школ, решение примет руководство школы и родители учеников.

"Мы же призываем всех открыться и приглашать детей в школу хотя бы каждую вторую неделю. Возможно это или нет – ситуации будут разными. Возможно, часть учеников вернется", – сказал Шимашюс.

Ученики 5-11 классов во всей Литве смогут вернуться в школы с 10 мая. 3 мая в школы вернулись выпускные классы. Кроме того, школы посещают некоторые начальные классы.

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