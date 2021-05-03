В вагоне с удобрениями были спрятаны контрабандные сигареты

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Foto: VSAT

В одном из вагонов товарного состава, ехавшего из Беларуси в Вайдотай, пограничники обнаружили 30 500 пачек контрабандных сигарет. Сигареты на сумму 112 000 евро везли в вагоне с удобрениями.

В пятницу пограничники криминальной разведки и Трибоняйской заставы проверяли информацию и вместе с сотрудниками департамента безопасности АО "Литовские железные дороги" проверили состав в Вайдотай. В одном из вагонов на удобрениях был 61 ящик, всего 30 500 пачек сигарет Fest. Сигареты были с белорусскими бандеролями. Начато расследование. Сигареты находятся на Трибоняйской заставе. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!