Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 31%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 31%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В период 26 апреля - 2 мая электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 58,1 евро за мегаватт-час, а в Латвии и Эстонии - она выросла на 30% в каждой из стран до 56,8 евро за мегаватт-час.

"На минувшей неделе с понедельника по четверг проводился плановый ремонт перемычки ЛЭП NordBalt между Литвой и Швецией, и линия не действовала. В понедельник на смену сократившемуся потоку из Швеции пришла выросшая местная генерация, достигая 64% потребности в электроэнергии", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Производство электроэнергии в Литве за неделю сократилось на 13% до 87 гигаватт-часов, а потребление выросло на 3% до 229 гигаватт-часов.

Местная электроэнергия обеспечивала 38% потребности страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!