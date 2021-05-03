На предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв: есть пострадавшие

В понедельник в обеденное время на предприятии Klaipėdos mediena произошел взрыв. Погибших пока нет, но подчеркивается, что есть несколько пострадавших. Сейчас они отправлены в больницу.

По имеющимся данным, взрыв произошел в трубах, поэтому пожар распространился на большой территории.

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сказала, что известно место взрыва - это здание, в котором находится биоочистительное оборудование. Загорелось и здание, в котором находится древесная стружка.



На месте работают шесть пожарных бригад.

Gaisras „Klaipėdos medienoje“ Foto: Skaitytojo nuotr.

Пожарные-спасатели информируют о том, что произошел второй взрыв. Сообщается о том, что опасно накренилась стена здания. В результате взрыва было полностью разрушено одно из заводских зданий, где производились деревянные щиты.

Кроме того, есть информация, что в здании заблокированы около 20 работников, люди выбирались из здания через окна.

Представитель Клайпедской службы пожарной безопасности и спасения Аурелия Маслаускене сказала, что, по последним данным, из здания эвакуировали 24 человека, 8 из них доставили в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Гендиректор Klaipėdos mediena Николай Иванов заявил, что обстоятельства аварии выясняются.

"Наш приоритет – безопасность работников. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы сейчас она была обеспечена максимально до тех пор, пока не прояснится больше деталей инцидента", - сказал руководитель.

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