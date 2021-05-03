Крупные города Литвы готовятся завершить отопительный сезон

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, со среды в столице Литвы планируют завершить отопительный сезон. О подобных планах сообщают муниципалитеты Каунаса и Клайпеды. Представители Каунасского муниципалитета сказали, что отопительный сезон в городе завершится к концу недели, в Клайпеде он прекращается с 3 мая.

Представитель Каунасского муниципалитета Раймундас Эндрикис подтвердил, что отопительный сезон в городе вскоре закончится.

"Отопительный сезон официально планируют завершить в конце недели", – сказал он.

Представитель Клайпедского муниципалитета Диана Герасимовене сообщила, что в Клайпеде отопительный сезон завершается 3 мая.

"Глава администрации Клайпедского муниципалитета сегодня подписал приказ о завершении отопительного сезона, отопление будет включено только в муниципальных зданиях, в детских садах.

Обычно отопительный сезон в Клайпеде завершается во второй половине апреля, в прошлом году из-за холодной погоды отопление не отключали почти весь апрель.

Этот сезон (2020–2021 г.) в Клайпеде начался 15 октября, в 2019 г. - 7 октября и длился до 30 апреля", – сказал он.

Вице-мэр Вильнюса Бенкунскас в передаче "Утро на Delfi" заверил, что отопление в Вильнюсе выключат 5 мая.

"Утром у нас было заседание, мы видим, что на этой неделе днем будет 15-16 градусов, правда, ночи будут достаточно прохладными, но со среды отопление отключим в домах, а в поликлиниках, больницах, детских садах и школах еще неделю отопление отключать не будут", – сказал он.

По его словам, в прошлом году отопительный сезон завершился 24 апреля, в позапрошлом – 19 апреля, а в 2017 г. - 9 мая. На вопрос, бывает ли так, что после похолодания приходится заново включать отопление, он сказал, что такое бывает.

"Это самое худшее, что может случиться - отключить отопление, а потом опять включить (...). Было такое, но сейчас у нас есть точные прогнозы, можем решать по прогнозам на две недели", – сказал он.

Бенкунскас подчеркнул, жители многоквартирных домов сами могут решать, когда завершать отопительный сезон. Если большинство жителей выступает за окончание сезона, то отопление в доме отключают.

"В данный момент у нас есть немало реновированных домов, которым отопление уже не нужно, они уже отключили отопление", – сказал Бенкунскас.

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