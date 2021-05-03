В классы возвращаются абитуриенты

В понедельник в классы после длившегося четыре с половиной месяца перерыва возвращаются абитуриенты.

По решению правительства, министров здравоохранения и образования, более половины уроков должны проводится контактным способом, они могут быть организованы посменно. Ученики и учителя обязаны все время быть в защитных масках, кроме исключений по состоянию здоровья.

Тесты на коронавирус для абитуриентов не обязательны, однако "настоятельно рекомендуются".

В школах должны ограничиваться контакты учеников из разных классов. Классы должны проветриваться, поверхности - дезинфицироваться.

При возможности, ученики должны пользоваться разными входами и выходами, разными маршрутами в столовую, туалеты, раздевалки и т.д.

Также рекомендуется "максимально использовать" возможности проведения уроков на улице, отказываться от контактных занятий, связанных со спортом, пением, танцами.

Ученики двенадцатых классов из-за карантина обучались дистанционно с середины декабря, некоторое время назад было разрешено проводить консультации группам из 5 учеников, а позднее - из 10.

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