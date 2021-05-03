В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, система не выдерживает наплыва желающих

В Вильнюсе открыта регистрация на вакцинацию жителей старше 45 лет, регистрационная система не выдерживает большого наплыва пользователей.

"Мы очень рады, что люди активно регистрируются. Однако из-за большой нагрузки система работает с перебоями. Сейчас программисты решают проблемы, связанные с системой. Просим жителей продолжать регистрироваться", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Каролис Вайткявичюс.

Delfi напоминает, что в субботу мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс писал в фейсбуке, что за день от коронавируса были привиты 10 000 жителей, а за неделю - 46 000.

Минздрав Литвы на прошлой неделе сообщил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Вильнюсу передали 46 500 доз вакцины, 20 000 из них ранее предназначались другим муниципалитетам. На прошлой неделе Вильнюс прививал жителей старше 55 лет.

По словам главы администрации Вильнюсского муниципалитета Лины Коризнене, пока сложно сказать, какой процент людей старше 55 лет был привит, поскольку в Вильнюсе продолжается вакцинация пенсионеров.

По ее словам, пенсионеры часто меняют свое мнение, увидев, что их близкие хорошо переносят вакцинацию, и сами идут прививаться.

В понедельник с 10 ч. в столице Литвы начата регистрация жителей старше 45 лет.

"Будем надеяться, что на этой неделе привьем не меньше людей, чем на прошлой", – сказала Коризнене.

По ее словам, какое-то время Вильнюс не будет опускаться ниже этого возрастного порога. Все будет зависеть от активности жителей.

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