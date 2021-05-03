Литва и Польша совместно отмечают годовщину Конституции 3 мая

В понедельник Литва и Польша совместно отмечают 230-ую годовщину Конституции Литовско-польского государства от 3 мая и Акта о взаимных обязательствах.

В честь этой даты в Вильнюсе будут проведены совместные видеоторжества в парламентах обеих стран. В Варшаве пройдет торжественная церемония во дворе Королевского дворца, а также дискуссия о будущем Европы с президентами стран региона.

В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находится в Польше, а премьер Польше Матеуш Моравецкий в воскресенье посетил Вильнюс.

В этом году награды Двух народов были удостоены писатель Кристина Сабаляускайте и работающий в канцелярии Сейма Литвы переводчик Эдуард Пюрко, руководитель Центра изучения Восточной Европы Варшавского университета Ян Малицкий и директор Центра национального пограничья, искусств и культуры Кшиштофу Чижевскому.

В понедельник на Кафедральной площади Вильнюсе будет открыта выставка "Конституция 3 мая", организованная Историческим музеем Польши и Историческим институтом Литвы совместно с министерствами иностранных дел обеих стран.

В этот день также пройдет дискуссия историков и юристов Вильнюсского университета, которая будет посвящена Конституции от 3 мая.

В среду в Вильнюс прибудет председатель сената Польши Томаш Гродзкий, он примет участие в мероприятии, посвященном Конституции от 3 мая во Дворце правителей.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.

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