Науседа: единство и солидарность Литвы и Польши важны для безопасности в регионе

Президент Гитанас Науседа заявил, что единство и солидарность Литвы и Польши особенно важны для обеспечения безопасности региона в связи с агрессивной политикой России в отношении соседних стран.

Об этом глава страны говорил на встрече президентов Литвы и Польши, в ходе которой обсуждалось политическое, экономическое и культурное сотрудничество, сообщили в администрации президента.

Г. Науседа с супругой Дианой Науседене в воскресенье начал визит в столицу Польши Варшаву, где в понедельник примет участие в торжественной церемонии в честь 230-ой годовщины Конституции 3 мая.

Г. Науседа также подчеркнул важность двусторонних литовско-польских отношений, основанных на стратегическом партнерстве, особенно усилившееся сотрудничество в сферах безопасности и обороны.

Главы обеих стран выразили поддержку суверенитету, территориальной целостности Украины и международной платформе Крыма. Также была выражена поддержка гражданскому обществу Беларуси, которое борется за демократические преобразования, сообщили в администрации президента.

В пресс-релизе также указано, что главы Литвы и Польши договорились проводить амбициозную политику Восточного партнерства в Европе, а также продолжать поддерживать реформы в соседних странах.

Президенты отметили важность стратегических инфраструктурных проектов для двусторонних отношений. Они договорились об обеспечении слаженной реализации проектов Via Baltica и Rail Baltica, а также об ускорении проекта синхронизации электросетей с континентальной Европой.

В торжественном мероприятии в честь 230-ой годовщины Конституции 3 мая также принимали участие главы Латвии, Эстонии, Польши и Украины с супругами.

BNS уже сообщало, что в воскресенье в Вильнюсе премьер-министра Польши Матеуш Моравеций встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Это первый его визит в Литву с начала срока полномочий премьера И. Шимоните и первый визит в этом году. В декабре прошлого года премьеры Литвы и Польши разговаривали по телефону.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным Сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.

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