Такого начала мая в Литве давно не было: шел снег, валились деревья

ru.DELFI.lt

Как и прогнозировали синоптики, в Литве не только шел дождь, но и местами выпал снег. Читатель портала Delfi поделился фотографиями из Шяуляй и порадовался, что оставлял машину в другом месте, кроме того, в группе "Погода и климат в Литве" жители делились фотографиями заснеженного пейзажа.

Напомним, что на этой неделе обещают дождливую погоду и сильный ветер. Местами прогнозируют мокрый снег. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!