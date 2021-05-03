Напомним, что на этой неделе обещают дождливую погоду и сильный ветер. Местами прогнозируют мокрый снег.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!