Ассоциация малого бизнеса: этого понедельника ждали многие торговцы

С 3 мая 2021 г в Литве могут работать торговые точки на рынках. Председатель Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговли Зита Сорокене сказала, что люди очень ждали этого дня.

"Этого дня ждали все торговцы, все рынки, которые до сих пор не могли работать. Настроение хорошее, люди должны начать работать, ведь живут они на пособие. В понедельник увидим, сколько из них откроется", – сказала Сорокене.

По ее словам, торговцы готовы выполнить установленные требования безопасности.

"Это достаточно жесткие требования, люди, у которых будет возможность подготовиться, подготовятся. По нашей информации, все ждут открытия торговли, готовы и руководители рынков", – сказала Сорокене, заметив, что люди получали минимальную финансовую помощь.

"Помощь была минимальной, люди получали небольшие субсидии. 300 евро - одноразовая субсидия для погашения аренды и 260 евро ежемесячного пособия для самозанятых - это минимальная помощь на содержание бизнеса", – напомнила она.

Этот год, по ее словам, будет "очень тяжелым".

"Конечно, будут большие убытки. Большая часть товаров на рынке - сезонная, их сейчас продать не смогут, ведь нужны летние товары. Покупатели привередливые, ищут модные товары, мы были закрыты полгода, за это время мода сменилась, сменился спрос, значит, будут убытки", – сказала Сорокене.

"Этот год будет очень тяжелым. Выбраться бы из долгов, а о прибыли и говорить пока рано", – прибавила она.

С 3 мая в Литве могут работать все торговые места.

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