Погода: особого тепла не будет, зато ожидаются дожди

На этой неделе прогнозируют обильные осадки и сильный ветер. В начале недели погода будет особенно мрачной. Со стороны Средиземного моря придет циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

В понедельник количество осадков немного уменьшится, однако на востоке дождь будет идти ведь день и до середины ночи следующего дня. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра составят 15–20 м/с. Температура воздуха составит всего 3-5, а на юго-западе 6-7 градусов тепла.

Во вторник в первой половине ночи на востоке еще будут идти дожди. Ветер на востоке страны по-прежнему будет сильным, в других районах успокоится. В Жемайтии ночью будет 3-5 градусов мороза. Днем местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

В среду с запада придет циклон. По стране пройдут дожди, днем небольшие, местами с грозами. Порывы ветра усилятся до 15–19 м/с. Ночью будет 3-8, днем 11–16 градусов тепла.

После короткого перерыва придут еще более интенсивные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью ветер успокоится, а днем снова станет порывистым. Ночью будет 2–7, днем 8–13 градусов тепла.

В пятницу во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1-6 градусов тепла 6, днем 9–14 градусов выше нуля.

В выходные также прогнозируют дожди.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!