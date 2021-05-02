Президент Литвы поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился с поздравлением к верующим Литвы, которые в эти дни отмечают праздник Воскресения Христова.

Дорогие сограждане!

Поздравляю всех, кто сегодня отмечает Светлый праздник Пасхи!

Пусть чудо Воскресения принесет в каждую семью веру в будущее, любовь и взаимное понимание.

Христос воскресе! Пусть эта добрая весть вдохновляет и объединяет всех нас!

Будьте здоровы и счастливы!

Православные христиане сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью.

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