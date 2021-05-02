Молниеносная операция: в Вильнюсе 5 бригад полиции заблокировали автомобили BMW

В воскресенье около полудня в Вильнюсе, возле парка Вингис, несколько полицейских автомобилей заблокировали две машины. Увидев задержание подозреваемых, люди сообщили, что операция полиции вызвала скопление людей: им было любопытно посмотреть, что происходит.

Сотрудники полиции не предоставили много информации об инциденте, но сообщили, что в ходе этой операции проводились поиски наркотиков.





Пять полицейских бригад на улице Гележинё Вилко, недалеко от парка Вингис, догнали два автомобиля BMW и окружили их. Были ли обнаружены наркотические вещества и в каких количествах, пока неизвестно.

Обыски проводились в обоих остановленных BMW.

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