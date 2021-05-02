В понедельник работу возобновляют рынки: начало продаж - с пустыми карманами и старыми коллекциями

Решением правительства с понедельника, 3 мая, рынки снова вернутся к работе спустя долгое время. Пока торговцы усиленно готовятся к открытию, по словам представителя рынков, не все вернутся к работе после перерыва, да и продавать сегодня будет нечего, потому что летом никому не нужна зимняя одежда, а оборотных средств просто нет.

Ситуация сложная

Уже некоторое время назад свою работу возобновили летние кафе, спортивные клубы, магазины в ТЦ. С понедельника рынки, которые до сих пор были закрыты и торгуют непродовольственными товарами, смогут также вернуться к работе.

"Мы, конечно, готовимся, хотя были готовы давно и не понимаем, почему деятельность торговых точек вообще была запрещена, особенно когда уже разрешено открывать торговые центры", - прокомментировал Витянис Буткявичюс, руководитель Литовская ассоциация рынков и торговых площадок.

По его словам, на сегодняшний день торговые площадки полностью готовы к выполнению всех требований безопасности, установленных государством.

"У нас хорошая вентиляция, есть большие площади, поэтому больше возможностей выдерживать все расстояния, мы можем все продезинфицировать, принять другие меры безопасности.

Каждый продавец на нашем рынке индивидуально заинтересован в том, чтобы избежать недопонимания, потому что это его рабочее место, его личное дело, поэтому я думаю, что он гораздо более мотивированный человек, чем специалист по залу", - пояснил он.

По словам В. Буткявичюса, хотя открытие рынков очень радует, не все торговцы вернутся к работе с завтрашнего дня.

"Точно не все. Многие обанкротились, у многих больше нет оборотных средств, потому что был и первый, и второй карантин, который очень сильно ударил по торговцам", - сказал представитель.

Он отметил, что ситуация с товарами сегодня оставляет желать лучшего.

"Они вышли из моды, ведь закупали новогодние товары, так кто их теперь будет покупать?

Кому летом нужны зимние куртки и шапки? Это нонсенс. Люди покупали товары, чтобы продать их в период Рождества.

Непонятно, чем будут торговать сейчас. Где взять оборотные средства? Взять в долг?" - говорит В. Буткявичюс. Он сказал, что до того, как торговцы вернутся к работе, проблем с тестированием не возникло.

Придется соблюдать правила

В решении о предварительных условиях для торговых площадок говорится, что рыночный сектор также не обойдется без необходимых требований безопасности.

Утверждается, что торговцы, как и покупатели, всегда должны будут носить медицинские маски для лица или респираторы, а поток покупателей придется ограничивать.

Кроме того, необходимо будет обеспечить, чтобы клиенты всегда находились на безопасном расстоянии не менее 1 метра друг от друга в очередях на кассах, пунктах обслуживания или у входа в точки продаж, а места, где формируются очереди, должны быть помечены через определенные дистанционные интервалы.

Также указывается, что входы на рынки должны быть снабжены информацией о количестве покупателей, разрешенных в точке продажи, между рабочими местами торговцев должно сохраняться расстояние не менее 2 метров, за исключением случаев, когда перегородки имеют высоту не менее 140 см, разделяя как работников, так и покупателей в очереди.

"Торговцы могут отказаться продавать товары в случаях, если покупатели не носят маски", - говорится в документе.

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