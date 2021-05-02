Премьер-министр Польши в Вильнюсе призвал жителей вакцинароваться: от этого зависит и экономика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который в воскресенье находится с визитом в Вильнюсе, призвал литовцев польского происхождения вакцинироваться от COVID-19.

Он подчеркнул, что будущее экономики и экономический рост будут зависеть от того, насколько эффективно будет проходить борьба с болезнью.

"Выступая здесь, в Вильнюсе, я хотел бы пригласить как жителей Польши, так и поляков, проживающих в Литве, привиться, как только у вас появится такая возможность. Это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни", - сказал М. Моравецкий.

Премьер-министр Польши посещает Вильнюс в рамках празднования 230-ой годовщины Конституции Республики Двух Наций (РДН).

Это первый визит М. Моравецкого в Литву с начала срока полномочий правительства во главе с Ингридой Шимоните и первый визит премьер-министра Польши в этом году, в декабре прошлого года премьер-министры Литвы и Польши разговаривали по телефону.

Конституция РДН, принятая 3 мая 1791 года, была первым письменным документом такого рода в Европе.

В Польше 3 мая - важный государственный праздник, в Литве он отмечается скромнее, потому что Конституция, по некоторым оценкам, ограничила независимость Великого княжества Литовского в едином с Польшей государстве.

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