1 мая профсоюзы в Литве требовали повышения зарплат

По случаю Международного дня трудящихся представители профсоюзов на площади В.Кудирки в Вильнюсе организовали пикники раздавали баранки – это символ небольших зарплат, или "дырка от бублика". Кроме того, проходили пикеты и здания парламента, президентского дворца и правительства.

"Сегодня, как и ежегодно, 1 мая, мы напоминаем властям и обществу о наших правах. Мы выходим с такой акцией и идеей - на самом деле в последнее время многие рабочие не шиковали и не могли работать удаленно, ходили на работу, работали сверхурочно. И, к сожалению, несмотря на большую нагрузку, зарабатывали только на баранку. Или на дырку от бублика", – сказала президент Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Акция не была массовой, поскольку в Литве действует карантин.

Профсоюз "Солидарность" по случаю 1 мая организовал колонну автомобилей, которая ездила по городу.

Председатель профсоюза Кристина Крупавичене сказала: "Рабочие, как и 100 лет назад вынуждены бороться за свои права работать 8 ч. в день и за достойную зарплату на достойную жизнь. Литва - лидер в Европе по количеству сверхурочных часов работы. Литовские рабочие в год работают на 400 ч. больше, чем рабочие в Германии, Однако за сверхурочные они обычно не получают столько, сколько полагается по закону, не все сверхурочные часы работы фиксируются".

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