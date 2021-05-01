В Литве прощаются с покойным депутатом Кястутисом Главяцкасом

30 апреля утром скоропостижно скончался депутат, подписант Акта о независимости от 11 марта Кястутис Главяцкас. В субботу с 12 ч. близкие, коллеги и соратники покойного прощаются с ним в Вильнюсском бюро ритуальных услуг.

Урна с прахом покойного находится в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов. Урну выносят 2 мая в 14 ч.

Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

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