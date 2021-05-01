Вакцинируемым от ковида в Литве не надо давать письменное согласие

С 1 мая 2021 года в Литве вступают в силу поправки к закону, согласно которым, людям, прививающимся от ковид, не придется давать письменное согласие на вакцинацию, согласием будет считаться сам факт прибытия на процедуру.

В соответствии с поправкой, пациент, который приехал на вакцинацию от пандемической болезни, из-за которой в стране действует режим ЧП или карантин, уже информирован о том, что будет привит.

Парламент утвердил, что согласие в письменной форме не нужно, если человеку на месте вакцинации предоставляют всю необходимую информацию.

Необходимой считается информация о самой болезни, которая вызвала пандемию, о всех известных побочных эффектах, вызванных вакцинацией, других обстоятельствах, которые могут оказать влияние на решение пациента отказаться от вакцинации, а также о том, какие последствия ждут непривитых. Поправка к закону была инициирована бывшим министром здравоохранения, депутатом Аурелиюсом Веригой.

Парламент принял поправки 20 d.апреля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!