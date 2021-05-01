Вице-министр: в ближайшие 2-4 недели в Вильнюсе надо обдумывать каждый контакт

Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите сказала, что в мае вакцины привезут еще больше, чем было в апреле. По ее словам, в Вильнюсе ситуация точно напряженная, поэтому в ближайшие недели надо обдумывать каждый контакт.

В передаче "Утро на Delfi" в пятницу она сказала, что до конца июня Литва получит 1,5 млн. доз.

"Вакцину мы получим до конца июня, как минимум 1,5 миллиона могут быть привиты одной дозой. Естественно, вакцина будет разная, поэтому промежуток между вторыми дозами будет разный", – сказала она.

Вице-министр сказала, что в мае вакцины будет больше, чем в апреле.

"Каждую неделю мая будем получать больше 100 000 доз, мы еще ждем окончательные графики. Вызовом уже будет не нехватка вакцин, а организация процесса, приглашение людей, регистрация и другие вопросы", – сказала Симонайтите.

Она сказала, что будут поступать огромные партии любимой жителями вакцины Pfizer/BioNtech. Придут немалые партии AstraZenecа.

Опросы показывают, что удастся добиться желаемого иммунитета.

"Мы надеемся, что удастся, это зависит от каждого из нас. Мы проводили опрос в феврале. (…) Больше 40% в каждой группе приходят прививаться безо всяких призывов. Еще больше 20% приходят после уговоров, но это позволяет добиться необходимого иммунитета. С остальными людьми надо больше работать, больше убеждать", – заметила вице-министр.

Она напомнила о последствиях коронавируса, которых помогает избежать вакцинация.

"Очень важно – что видят ученые. Это продолжительный ковид – последствия болезни, которые появляются у людей. Чем более тяжелой была форма, тем дольше проявляются последствия. Естественно, что каждый может избежать этого, от тяжелых форм защищает прививка", – сказала Симонайтите.

"В Вильнюсском регионе, где показатель заболеваемости критический, можно сказать, перешел на этап массовой вакцинации. Там прививают людей от 55 лет, на следующей неделе - с 45 лет и старше. Есть такой план, поскольку коронавирусом тяжело болеют не только те, кто старше 65, но и старше 45. В процессе массовой вакцинации мы будем идти по 10-летним ступеням", – сказала она.

В Вильнюсе и в Вильнюсском районе ситуация хуже, чем в другой части Литвы, поэтому вице-министр призывает жителей к ответственности.

"Ситуация уже несколько недель все ухудшается. Тут мы боремся со временем. COVID–19 борется против поступающих вакцин и темпов вакцинации, всегда при марафонском забеге в конце, если попадается горка, мы надеемся ее преодолеть. Вот и сейчас мы надеемся преодолеть эту горку, не останавливаться под ней.

В Вильнюсе в ближайшие 2–3 недели - критический период. Призываю всех жителей региона хорошо обдумывать каждый контакт, выход за покупками", – сказала Симонайтите.

В ближайшие недели напряженной будет ситуация и в вильнюсских больницах.

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