В первом квартале таможенники Литвы задержали 3,4 млн пачек контрабандных сигарет

В первом квартале 2021 года в Литве было задержано 3,4 млн пачек контрабандных сигарет, их стоимость составляет 11,8 млн евро, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.

По ее данным, за этот период также было задержано 46,5 тонн табака, 251 килограмм наркотиков и более 300 тыс. евро наличной контрабандой.

За первые три месяца года криминалисты таможни начали 131 досудебное расследование, основная их часть – 83 – связаны с контрабандой наркотиков.

Основная часть наркотиков была задержана в почтовых посылках.

По сообщению Криминальной службы таможни, около 63% контрабанды всех сигарет было задержано на границе с Беларусью, оставшаяся часть – на границе с Калининградской областью или внутри страны, когда ликвидировались склады контрабандных сигарет.

"Сигареты Neman, произведенный на белорусской фабрике в Гродно, сейчас составляют основную часть конфискованного – 66%", – говорится в сообщении.

Оставшиеся сигареты, как правило, бывают без бандеролей, однако большинство из них маркированы как произведенные в России и ввозятся из Калининградской области. Таможенники отмечают, что сигареты без бандеролей могут быть и подделкой, однако почти треть всех таких грузов попадает в Литву из России. В целом поток контрабандных сигарет из России вырос после длившегося несколько лет перерыва, когда их почти не обнаруживали.

В прошлом году криминалисты заявили о рекордном масштабе контрабанды, тогда за первые три месяца было задержано 5,875 млн пачек сигарет, 96% из них были произведены на фабрике в Гродно.

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