Прощание с покойным депутатом Главяцкасом состоится в субботу и в воскресенье

Прощание со скончавшимся в пятницу депутатом, подписантом Акта от 11 марта Кястутисом Главяцкасом состоится в субботу и в воскресенье, сообщает отдел парламента Литвы по связям с общественностью.

Урна с прахом покойного будет находиться в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов.

Урну выносят 2 мая в 14 ч. Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

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