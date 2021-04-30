Инфектолог предупреждает: если ресурсы районных больниц будут исчерпаны, придется вводить ужесточения

На этой неделе в один из дней фиксировали давно невиданный показатель новых случаев коронавируса в день - больше 1500. Инфектолог, профессор Альвидас Лайшконис в передаче "Утро на Delfi" сказал, что первые две недели мая покажут дальнейший путь распространения коронавируса.

Скачок новых случаев профессор связывает с принятыми послаблениями.

"Я думаю, что это так. Потому что в то время, когда наблюдался рост числа новых случаев, мы сняли определенные ограничения. Вот и результат", – сказал Лайшконис.

"Ситуация под контролем, но все зависит от 3 факторов: тестирования, вакцинации и сознательности людей. Особое внимание хочу обратить на третий фактор – сознательность. То, что мы ослабили карантин, не означает, что надо забыть обо всех мерах безопасности", – сказал он.

В больницу попадают все более молодые пациенты. Это происходит потому, что привито немало пожилых людей.

"Большая часть жителей старшего возраста уже привита. Кроме того, эти люди стараются меньше общаться, сидят дома. А основная масса работающего населения – от 60 лет и младше, у кого много контактов, больше всего недовольны карантином. И сейчас больше всего заболеваний среди людей этой группы – возраст больных стал моложе. И это сигнал, что, наверное, не надо искать те единицы непривитых пожилых людей старше 90 лет, а надо снижать возрастную планку", – сказал Delfi Лайшконис.

Он заметил, что сейчас надо прививать людей от 55 лет.

"Это та группа, та прослойка, которая доставляет больше всего хлопот. Мы должны понять, что собираемся открыть школы. Вакцинация педагогов, приход молодежи в школы тоже доставит немало проблем", – сказал он.

Врачи Вильнюсского региона сообщают, что практически не осталось свободных коек для больных коронавирусом.

По словам Лайшкониса, если заполнятся койки и в районных больницах, то придется ужесточать карантин.

"Думаю, мы уже дошли до того момента, когда придется заполнять койки в районах. Об этом говорят вильнюсские врачи. Если мы используем этот ресурс в районах, тогда придется ужесточать карантин. Но будет очень тяжело. Ведь после послаблений вернуться к карантину будет нелегко", – сказал он.

Инфектолог Лайшконис сказал, что с беспокойством наблюдает за людьми, которые наслаждаются карантинными послаблениями.

"Мы увидели, как люди безответственно себя ведут в летних кафе. Поведение людей очень беспокоит, люди не соблюдают дистанцию, не носят маски. Ситуация очень сложная. Тогда придется решать эту проблему, может опять закрыть большие торговые центры, где массово собираются люди, закрыть кафе. А ведь нас еще ждет открытие школ", – сказал профессор.

"Я думаю, две ближайшие недели будут решающими, это время возвращения детей в школы. Потепление большой роли не сыграет. У нас есть карантин, вакцинация, важно получать нужное количество вакцины. Тогда в течение двух недель мы сможем решить, какую тактику применять в конце мая. Первые две недели покажут направление, покажут, что делать дальше", – сказал Лайшконис.

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