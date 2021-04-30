Полиция предупреждает: на День матери будет дежурить больше полицейских

Представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис надеется, что приближающийся День матери жители отметят скромно и будут соблюдать все правила. Однако он сказал, что в выходные будет дежурить большое число полицейских.

"Полицейских будет больше, чем в обычные рабочие дни, но по сути их всегда в выходные бывает больше. Основные акценты по-прежнему - контроль в местах скопления людей, возможные вечеринки", – сказал Матонис.

Он выразил надежду на то, что в День матери жители будут соблюдать установленные ограничения.

"Мы надеемся, что День матери - не такой день, когда собирается вся родня и что-то отмечает. Возможно, больших сборищ не будет. Общаться можно, главном, чтобы люди соблюдали требования и как можно скромнее отметили этот день", – сказал Матонис.

Он информировал, за четыре дня этой недели зафиксировано 246 нарушений карантина.

По его словам, самое распространенное нарушение - контакт между членами разных семей.

Однако представитель полиции отметил, что в последнее время количество нарушений уменьшилось.

Напомним, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщала, что в ближайшие выходные, когда в Литве отмечают День матери, особых ограничений вводить не будут. Однако она отметила, что жители должны вести себя ответственно и прилагать максимум усилий, чтобы уберечь от коронавируса пожилых родственников.

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