Рядом с населенным пунктом волки в загоне зарезали 31 лань

От загона с ланями, где молодой фермер Симонас Ласис держит ланей, до Жёнишкиса всего несколько километров. Вокруг - населенные усадьбы. Казалось бы, такое место совершенно не подходит для волков.

К сожалению, это не остановило стаю серых разбойников. Они пробрались в загон с ланями и убили 31 из них. Интересно, что волки практически не заинтересовались самцами - убиты только беременные самки и один молодой самец.

Нанесен огромный ущерб: одна самка лани на рынке стоит 300 евро.

И это несмотря на то, что загон площадью 4 га был надежным. Фермер сделал так, чтобы нельзя было провести подкоп. Забор надежный, высокий.

Волки пробрались в загон через небольшой овраг, покрытый металлической сеткой: волки зубами разогнули и расширили ее ячейки.

Пробравших в загон они охотились на ланей две ночи: с понедельника на вторник и со вторника на среду. Самое интересное, что пиршеством это происшествие не назовешь - волки немного отведали мяса лишь 2-3 ланей, остальные просто убиты. Вероятно, хищники "развлекались".

Почему погибли в основном беременные самки? Вероятно потому, что они не такие резвые, как самцы и не могли сбежать от хищников.

Интересно, что волки не скрываются. Хозяин ланей видел их в окрестностях городка.

Зачем волки убивали ланей? Обычно они устраивают такую "охоту" осенью, когда учат молодняк. Но сейчас волчицы только ждут прибавления или находятся с новорожденными в логове. Еду им приносят другие члены стаи. Здесь же видно, что волки убили ланей не от голода и не ради пищи.

Охотники говорят, что в этом вся сущность хищника. Инстинкт. А лани в загоне для них – легкая добыча. Еды в лесу волки находят достаточно: в последнее время развелось много косуль. Но поймать косулю в лесу - не то же самое, что лань в загоне.

Перед владельцем ланей стоит нелегкая задача - не только восстановить стадо, но и думать о его защите, поскольку волки будут наведываться сюда снова и снова, ведомые воспоминаниями о легкой охоте.

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