Коронавирус унес жизнь еще одного молодого жителя Литвы

Коронавирус унес жизнь еще одного молодого жителя Литвы. На этой неделе эта коварная болезнь унесла жизнь еще одного молодого человека из группы 30–39 лет.

Представитель Департамента статистики Бируте Столите сказала Delfi, что молодой мужчина скончался дома, а департамент получил информацию о смерти 29 апреля – свидетельство о смерти выдала Государственная служба судебной медицины.

На прошлой неделе сообщалось о смерти двух женщин из этой возрастной группы: одна скончалась дома, другая в Сантаришкской клинике.

Ранее в апреле от COVID-19 скончался и 26-летниий мужчина. Его привезли в Расейнскую больницу в тяжелом состоянии.

По данным статистики, в группе 30–39 лет от коронавируса скончались 23 человека, 5 скончавшихся входят в группу 20–29 лет.

Больше всего умерших в группе 80–89 лет (1416).

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