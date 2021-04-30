Представитель НЦОЗ: по эпидемиологическим показателям Вильнюс находится на уровне начала января

По эпидемиологическим показателям Вильнюс находится на уровне начала января, сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"По динамике мы на уровне начала января, это показывает серьезность ситуации", – сказала она в пятницу утром на LRT.

По словам Лингене, по данным за четверг, в Вильнюсе зарегистрировано 1027 новых случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние 14 дней.

"В минувший вторник в Вильнюсе мы зарегистрировали 615 новых случаев COVID-19, такого не было с 30 декабря прошлого года", – заметила она. Правда, по ее словам, в Вильнюсе тестируют больше всего людей.

"Я бы не хотела произносить такие слова, как "горит", но объективные показатели демонстрируют, что ситуация в Вильнюсе нехорошая, он на втором месте после Вильнюсского района", – сказала Лингене.

На фоне такой ситуации она одобряет выделение столице дополнительных вакцин.

Минздрав Литвы на этой неделе передал Вильнюсу 20 000 доз вакцины Pfizer, которая предназначалась для других городов, что вызвало возмущение.

По данным Сантаришкской клиники, сейчас в Вильнюсском регионе занято 82% коек для ковидных больных.

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