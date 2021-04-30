"Да, могу подтвердить. Мы знаем, ситуация тяжелая. (Узнал) сегодня утром, в 7.30 ч., мне позвонили", – сказал Delfi Разма.

Накануне сообщалось, что политик находится в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня депутату исполнилось 72 года.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

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Главяцкас родился 30 апреля 1949 г.

Политик, избранный в 1990 году в Верховный Совет -Восстановительный Сейм, позднее непрерывно с 1996 года избирался членом парламента, работал в Комитете по бюджету и финансам, в основном занимал должности председателя и заместителя председателя этого комитета.

В политике он проявлял себя с 1986 г. В 1989–1990 гг. был секретарем ЦК Литовской компартии, заведующим отделом экономики и социальных вопросов ЦК.

В 1990–1992 г. член Верховного Совета-Восстановительного Сейма. С 1996 г. - член сейма.

В 1998–2000 г. заместитель председателя Литовского союза центристов, в 2000 г. председатель. В 2002 г. как кандидат от центристов участвовал в президентских выборах.

В 2003 г. член Каунасского горсовета.

31 мая 2003 г. заместитель председателя Литовского союза либералов и центра. В 2005 г. был исключен из партии.

В 2008 г. стал членом Движения либералов.

Главяцкас был награжден Командорским крестом ордена князя ВКЛ Гедиминаса, медалью Независимости Литвы.

К. Главяцкас является выпускником Факультета промышленной экономики Вильнюсского университета (ВУ). В 1972–2000 годах он преподавала на Факультете экономики ВУ, в 1976 году защитил степен кандидата наук в экономике, а в 1987 году в Таллинском университете защитил научную работу, за которую получил степен доктора экономических наук.

В 1988 году учился в Университете во Франкфурте на Майне, в 1989 году ему была присуждена степень профессора. В 1989–1990 годах повышал квалификацию в Нью-Йоркском университете, 1992–1993 годах – в Экономическом университете Бухареста.

В 1992–1996 годах он консультировал литовские и зарубежные компании, создал вместе с другими инициаторами Институт свободного рынка Литвы, в 1992–1998 годах был председателем совета этого института.

Он опубликовал более 300 научных работ по вопросам экономики в Литве и за границей, является автором книг: "Проблемы интенсивности производства", "Рыночная экономика", "Государственное регулирование".

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