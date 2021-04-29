Фармацевтическая компания AstraZeneca доставила 13-ю и самую большую на сегодняшний день партию - 91,2 тыс. доз.
Moderna поставила 13,2 тыс. доз вакцины.
Также получено 6 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson - для прививки этой вакциной, в отличие от других вакцин, нужна всего одна доза.
Как отмечает Минздрав, вакцины в течение нескольких дней будут распределены между самоуправлениями.
В общей сложности от всех четырех производителей Литва получила более 1,1 млн доз вакцины.
От COVID-19 уже привито 658,6 тыс. жителей страны или 23,5% населения.
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