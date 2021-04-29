Премьер Литвы сомневается в необходимости свободного передвижения граждан в Балтии

Поскольку в европейском масштабе создается зеленый сертификат, следует прагматично оценивать создание возможности свободного передвижения граждан стран Балтии внутри трех государств, считает литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Дискуссии, конечно, могут идти. Но учитывая, что идут дискуссии и по поводу европейского решения, вопрос заключается в том, на что лучше направить свои усилия, и что быстрее будет сделано – быстрее сложатся обстоятельства, которые позволят использовать европейское решение для всего, или потребуется промежуточное время для Балтийского региона", – сказала глава правительств в четверг журналистам в сейме.

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Так она комментировала заявление главы МИД Эстонии Евы-Марии Лииметс о том, что она будет добиваться мандата правительства для возобновления переговоров по возможности восстановления свободного передвижения внутри Балтийских стран.

"Я смотрю на это с практической точки реализации, то есть, действительно ли ну нас будет необходимость в этом. Если будет, то – конечно, это работало прошлым летом, может работать и этим летом", – сказала Шимоните.

"Но мне кажется, что сейчас приоритетом всех стран Европы является это же – как можно быстрее привить как можно больше людей, не только в Балтийских странах, но и в других частях Евросоюза, чтобы люди могли бы больше путешествовать, двигаться, возможно, в конце летя и отдыхать где-то в другом месте. Для этого готовятся и технические решения в виде зеленого сертификата", – сказала литовский премьер.

В конце первой волны пандемии COVID-19 Латвия, Литва и Эстония в мае прошлого года договорились о том, что граждане их стран могут беспрепятственно передвигаться внутри трех государств. Все же к осени, когда уровень заболеваемости вырос, этот режим был остановлен в сентябре.

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