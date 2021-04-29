Ignitis grupe из-за связей с БелАЭС расторгла договор с Elektromontuotojas

Предприятие VVP Investment группы Ignitis grupe договорилось расторгнуть договор стоимостью почти 7 млн евро с компанией Elektromontuotojas относительно работ в строящемся Мажейкяйском парке ветрогенераторов, поскольку подрядчик намеревался поставить часть материалов с компании, имевшей отношение к строительства Белорусской АЭС (БелАЭС).

В сообщении Ignitis grupe сообщается, что заключенный путем конкурсной закупки договор с Elektromontuotojas расторгнут по обоюдному согласию. Группа утверждает, что помимо связей с БелАЭС, в цепи поставок также могли оказаться другие предприятия из России.

"Взвесив вероятную угрозу для национальной безопасности и то, что у поставщика не было возможности без изменения важных условий заключенного путем конкурсной закупки договора поставить оборудование других производителей, найдено устраивающее обе стороны решение - договор расторгнут по взаимному соглашению", - говорится в пресс-релизе Ignitis grupe.

Компания Elektromontuotojas должна была выполнить работы подряда по линиям электрокабелей, контрольных кабелей, трансформаторной подстанции и мелиорационной системы.

После расторжения договора с Elektromontuotojas VVP investment объявит новую закупку. По мнению компании, это не должно сказаться на сроках реализации проекта Мажейкского парка ветрогенераторов.

Парк мощностью 63 мегаватта в Мажейкяй, в который планируется инвестировать более 80 млн евро, строит и осуществляет надзор немецкое предприятие Nordex Lithuania. До конца 2022 года в нем планируется построить 14 ветроустановок.

Ignitis grupe в конце 2018 года купила за 1,962 млн евро развивающее в Мажейкском районе проект парка ветрогенераторов предприятие VVP Investment.

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