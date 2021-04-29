Министр о свободных поездках по странам Балтии: все предложения возможны вопрос будет обсуждаться на следующей неделе

В связи с тем, что Эстония стремится возобновить переговоры по возможности свободных поездок внутри Балтийских стран, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил, что это – возможное предложение, однако в данный момент приоритеты иные.

"Все предложения возможны, но в данный момент на нашем рабочем столе - европейский сертификат иммунизации и национальный паспорт возможностей", – сказал министр журналистам в четверг.

На следующей неделе эксперты Балтийских стран обсудят возможности свободных поездок между Латвией, Литвой и Эстонией, такие поездки должны быть доступны, прежде всего, для людей у которых есть иммунитет к COVID-19.

Об этом в четверг информировало BNS Министерство иностранных дел Литвы.

Оно отметило, что в период пандемии Балтийские страны поддерживают тесные контакты по вопросам управления пандемией – постоянно обсуждаются и возможности успешно действовавшего в прошлом году свободного передвижения между тремя странами.

Однако, по информации МИД, по причинам проблем с доставками вакцин, не сокращающегося числа заражений до сих не было возможности предпринять практические действия в этой сфере.

При этом, с учетом "меняющейся ситуации и ускорения темпов вакцинации", на следующей неделе намечается совещание экспертов Балтийских стран по возможным действиям, которые бы создали более благоприятные возможности для взаимных поездок жителей Латвии, Литвы и Эстонии между упомянутыми странами, особенно в летний период.

МИД отмечает, что первыми, кто сможет воспользоваться возможностями поездок, будут переболевшие или вакцинированные жители Балтийских стран.

В среду эстонский общественный транслятор ERR сообщил, что глава МИД этой страны Ева-Мария Лииметс будет добиваться мандата правительства, чтобы возобновить переговоры по возможности восстановления свободного передвижения внутри Балтийских стран.

В сообщении говорилось, что дискуссии с целью выявления мнений Латвии и Литвы могут начаться на следующей неделе.

Во время первой волны пандемии COVID-19 Латвия, Литва и Эстония в мае прошлого года договорились о том, что граждане их стран могут беспрепятственно передвигаться внутри трех государств. Все же к осени, когда уровень заболеваемости вырос, этой возможности не стало.

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