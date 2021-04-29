Коронавирус в Литве: 1327 новых случаев, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1327 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 тыс. 984 молекулярных теста (ПЦР) и 644 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 549,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 245 тыс. 896 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 221 тыс. 576 человек, декларированы 176 тыс. 437 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 тыс. 526 человек, декларированное число больных составляет 60 тыс. 665.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3916 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7899 смертей.

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