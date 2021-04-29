"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка?

Литва, Латвия и Эстония, солидаризируясь с Чехией, высылают сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Россия отправляет домой двух работников посольства Литвы в Москве и заявляет, что "определит перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)". Согласно информации российских СМИ, в этот список попадет Литва, Чехия, США и другие страны.

Как далеко зайдет конфронтация? Какие еще меры может предпринять Кремль в отношении стран Балтии и Чехии? Можно ли нынешнюю ситуации называть новой "Холодной войной"?

Тему недели обсуждаем с литовским политологом Лауринасом Йонавичюсовм и его коллегой из Праги, политологом и публицистом, сотрудником Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет) Александром Морозовым.

Ведущий - Олег Ерофеев

Начало трансляции в 12.00

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