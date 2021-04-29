СМИ: Литва получила жалобу по поводу осужденного по делу о 13 января Юрия Меля

Лояльная кремлевскому режиму уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к литовскому омбудсмену в Сейме по поводу якобы существующей угрозы жизни для осужденного Юрия Меля, и призвала обеспечить его медицинскими услугами, сообщил портал 15min.lt.

Литовские ведомства акцентируют, что сам Ю. Мель не подавал им жалоб, а политологи заверяют, что Кремль таким образом пытается отвлечь внимание от грубых нарушений прав человека в самой России.

"По моим данным, его содержат в камере с другими восемью людьми. Я думаю, что существует реальная угроза его жизни, если он заразиться COVID-19", – говорится в письме, адресованном контролеру Сейма Аугустинасу Нормантасу. Т. Москалькова призвала помочь обеспечить Ю. Мелю "квалифицированный медицинский осмотр и беспрепятственное возвращение на территорию Российской Федерации, когда он отбудет наказание".

Глава бюро парламентского контроля по правам человека Витаутас Валентинавичюс подтвердил порталу, что учреждение получило просьбу российской коллеги о посредничестве в обеспечении прав гражданина России на здравоохранение. Его информировали, что сам Ю. Мель никаких жалоб не подавал, а литовские законы гарантируют права осужденных на услуги личного здравоохранения.

Ю. Мель сейчас отбывает десятилетний срок лишения свободы, которым он был наказан за роль в советской агрессии в январе 1991 года в Вильнюсе. Мужчина, находившийся в одном из танков во время кровавого штурма Вильнюсской телебашни, признан виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Он находится в заключении с марта 2014 года, когда был задержан на границе. Вильнюсский окружной суд сначала наказал Ю. Меля семью годами заключения и он надеялся уже этой весной выйти на свободу, но в конце марта Апелляционный суд Литвы продлил заключение до 10 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!