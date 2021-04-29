Вице-министр: до конца июня в Литве планируется привить 1,5 млн человек

К концу июня, когда в Литву прибудут значительно большие партии вакцин от COVID-19, могут быть привиты более 1,5 млн человек, утверждает вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

"Оптимизма придает прибывающее в Литву количество вакцин. Эти графики все же немного могут меняться, но в любом случае, даже при самом пессимистичном графике поставок, до 30 июня мы получим столько вакцин, что сможем привить хотя бы первой дозой более 1,5 млн жителей Литвы", – сказала в среду замминистра в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Эти цифры действительно немалы – хотя бы первой дозой уже будут привиты более 60% жителей Литвы", – сказала она.

По словам вице-министра, в июне может произойти "перелом" с ситуацией с COVID-19 в Литве, однако до этого времени общество должно сохранять концентрацию.

"Мы считаем, что в июне может произойти тот перелом, может случиться это очевидное улучшение ситуации, но сейчас идет этот последний месяц-полтора, который требует особой концентрации, хотя общество уже очень устало, и мы это прекрасно осознаем – все хотят тех или иных послаблений, особенно в Вильнюсском регионе, мы видим их влияние на ситуацию с больницами", – сказала Ж. Симонайтите.

По ее утверждению, сейчас каждый житель должен воспользоваться возможностью получить прививку.

На данный момент первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито 647 тыс. 483 человека, двумя – 250 тыс. 88.

Пока Литва в целом получила 1 млн. 40 тыс. 705 доз вакцин, 1 млн. 25 тыс. 105 доз доставлены в центры вакцинации. В них использовано 897 тыс. 571 доз.

Пока еще не использовано 143 тыс. 134 дозы вакцины.

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