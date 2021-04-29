Правительство Литвы выделило из резерва почти 23 млн евро на расходы, связанные с COVID-19

В среду правительство Литвы выделило из резерва почти 23 млн евро для покрытия расходов, связанных с борьбой с коронавирусом, основная часть этой суммы предназначена для компенсации приобретения вакцины.

Министерству здравоохранения из этой суммы выделяется 19,8 млн евро, из них более 17 млн евро – на компенсацию за приобретение вакцины от коронавируса.

1,9 млн евро предназначен для расчётов с поставщиками за приобретенные личные средства защиты, средства медицинской помощи, лекарства, средства логистики и оплату лабораторных анализов.

Также за счет этих средств будут финансироваться зарплаты 40 новых работников Национального центра общественного здравоохранения, нанятых во время пандемии, и сверхурочных работников системы здравоохранения.

2,1 млн евро выделяется МВД, на надбавки к зарплатам должностных лиц, которые осуществляли контроль за соблюдением карантинного режима, оплату их сверхурочных, работу в выходные, праздничные дни.

Дополнительно, более 385 тыс. евро выделяется самоуправлениям на компенсацию расходов, связанных с устранением последствий коронавируса.

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