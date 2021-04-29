Министерству здравоохранения из этой суммы выделяется 19,8 млн евро, из них более 17 млн евро – на компенсацию за приобретение вакцины от коронавируса.

1,9 млн евро предназначен для расчётов с поставщиками за приобретенные личные средства защиты, средства медицинской помощи, лекарства, средства логистики и оплату лабораторных анализов.

Также за счет этих средств будут финансироваться зарплаты 40 новых работников Национального центра общественного здравоохранения, нанятых во время пандемии, и сверхурочных работников системы здравоохранения.

Статьи по теме:
Еврокомиссия призвала договориться о единообразных COVID-сертификатах  (1)
Коронавирус в Литве: 1585 новых случаев, скончались 15 человек  (43)

2,1 млн евро выделяется МВД, на надбавки к зарплатам должностных лиц, которые осуществляли контроль за соблюдением карантинного режима, оплату их сверхурочных, работу в выходные, праздничные дни.

Дополнительно, более 385 тыс. евро выделяется самоуправлениям на компенсацию расходов, связанных с устранением последствий коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!