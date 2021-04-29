Литовские адвокаты требуют включить их в список прививающихся вне очереди

В Литве от коронавируса вне очереди прививают судей и прокуроров, адвокаты считают, что это двойные стандарты и дискриминация.

Совет судей в конце марта обратился в Минздрав с просьбой прививать судей вне очереди. В соответствии с этим решением стали прививать не только судей, но и прокуроров Генпрокуратуры, а также других работников ведомства.

Между тем председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле сказал, что само создание приоритетного списка - порочно. Он сказал, что адвокаты не хотят "быть в каком-то приоритетном списке", но считают, что их дискриминируют, поскольку других работников этой сферы прививают.

Совет судей и Генпрокуратура отмечают, что темпы вакцинации зависят от возможностей конкретного муниципалитета.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене сказала, что первый список желающих привиться был представлен несколько недель назад, сейчас его планируют обновить. В прокуратуре работают 640 прокуроров и 500 госслужащих.

Представитель Национальной администрации судов Мигле Павлюковичене сказала, что по закону о защите персональных данных они не могут указать, сколько судей и работников системы привиты, но, по имеющимся данным, скорость вакцинации зависит только от муниципалитета.

По словам Вегеле, адвокаты и другие участники досудебного процесса контактируют с более широким кругом людей, чем судьи – они ездят в колонии, участвуют в допросах, обысках, осмотрах и т.д. Их присутствие во время таких процедур обязательно.

"До сих пор адвокаты понимали сложность ситуации и необходимость солидарности, поэтому мирились с действующей небезопасной системой, но когда их стали явно дискриминировать, позиция стала меняться", – заметил адвокат.

По его словам, Совет адвокатов намерен рассмотреть вопрос продолжения работы в небезопасных условиях.

По словам заместителя председателя Адвокатского совета Миндаугаса Кукайтиса, в первый раз в Минздрав обращались в конце прошлого года, повторное официальное письмо было выслано 1 апреля. В письме просили обеспечить вакцинацию адвокатов и их помощников.

"По телефону нас информировали, что на следующей неделе мы получим отрицательный ответ", – сказал 23 апреля Кукайтис.

По данным Минздрава, прокуроров и судей прививают, поскольку они входят в приоритетные списки, в соответствии с постановлением правительства от 2012 г. "Об утверждении списка жизненно важных функций для государства". Деятельность адвокатов в этот список не включена.

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