После двух доз прививки жительница Вильнюса заболела коронавирусом: врач объяснила, почему

У Лаймы в пятницу начался сильный насморк, а в воскресенье – кашель, женщина решила, что у нее бронхит или воспаление легких.

"Я меня дважды было воспаление легких, сейчас симптомы были такие же", – вспоминала Лайма. О коронавирусе она сначала даже не подумала – она уже была привита двумя дозами вакцины Pfizer.

"Первую прививку сделали в январе, а вторую - 3 марта", – рассказала женщина.

Однако на всякий случай она решила сделать тест.

"Я купила его в аптеке. Ответ был отрицательным. Потом проверилась на работе (я работаю в медучреждении), ответ был положительным", – сказала Лайма.

Она предполагает, что заразилась от заболевшей коллеги. Сейчас на коронавирус проверяют других ее коллег. К счастью, симптомы были легкими: кашель, насморк и небольшая температура. Лайма сказала, что после прививки тест на антитела не сдавала, его надо было делать в начале мая.

После обеих доз вакцины у женщины были побочные эффекты: боль в суставах, небольшая температура, повышенное давление.

Глава клиники инфекционных заболеваний Литовского университета медицинских наук Ауксе Мицкене сказала Delfi, что ее такой случай не удивляет.

"Можно заболеть и после прививки, но это случается очень редко. Но такое, чтобы у привитого была тяжелая форма болезни, чтобы требовалась госпитализация, бывает очень редко", – заметила она.

Профессор рассказала о проведенном в США исследовании, наблюдали 77 млн. привитых жителей. Из них после полной вакцинации заболели только 6000, симптомы были у 2/3 из них, у трети симптомов не было. Значит, вероятность заражения после прививки - 0,008%. Госпитализированы из 77 млн. были меньше 400. И только 2/3 были госпитализированы из-за COVID-19, другие – по иным причинам и при госпитализации у них выявили ковид.

"Вакцина не дает стопроцентную защиту, но сравните, как часто заболевают привитые. После полной вакцинации можно заболеть тяжелой формой, при которой требуется госпитализация, но очень редко. Чаще всего симптомов не бывает или они бывают легкими. Очень невелика вероятность тяжелой формы и летального исхода. 65 привитых заболели и умерли. Это 1 из 1,2 млн., в медицине нет ничего 100%", – сказала Мицкене, напомнив, что по данным производителя действенность вакцины 95, а не 100%.

По ее словам, уровень защиты зависит и от штаммов - какие они будут, как будут меняться. Если вирус будет мутировать и дальше, придется адаптировать вакцину.

Кроме того, большую роль играет иммунитет самого человека, его индивидуальные качества.

Мицкене сказала, что в Литве пока вакцинация не поспевает за изменением ситуации, вводят карантинные послабления, вирус распространяется.

"Я хочу обратить внимание на текущий момент: кто может, кого приглашают вакцинироваться, пусть идут, тогда защита появиться как можно раньше – беречь себя, беречь себя, очень беречь себя, соблюдать все рекомендации. Все устали от карантина, но нельзя уставать от ответственности. Даже если вводят послабления, надо видеть, что ничто не меняется. Есть немало соблазнов, но надо беречь себя. Если сейчас все бросятся пользоваться появившимися возможностями, будет обратный эффект", – предупредила профессор.

Она напомнила, что больницы по-прежнему заполняются, а пациенты становятся моложе. Одна из причин этого - пожилые люди привиты.

"Надо помнить, что после первой дозы вакцина начинает действовать через 2–3 недели", – заметила Мицкене.

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