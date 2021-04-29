Приближается период переменчивой погоды

ru.DELFI.lt

В четверг над Литвой установится зона высокого давления. В первой половине дня будет солнечно, а после полудня появятся облака. До вечера больше облаков появится на западе страны. Местами возможны небольшие дожди. Днем будет 13-17, лишь на севере местами всего 12 градусов тепла.

В Вильнюсе осадков не прогнозируют, а воздух прогреется до 14-16 градусов. В пятницу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет облачно и сыро. Ночью будут идти дожди. Местами сильные. Кое-где возможны грозы. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла. Днем дождь понемногу отступит, но до вечера осадки прогнозируют во многих районах. Тепло также уйдет. Днем будет 9-14, только на юге 15-17 градусов тепла. В выходные погода будет переменчивой. На смену сухой погоде в субботу, придет дождливое воскресенье. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!