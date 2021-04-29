После очередного скачка профессор призвал принять новое решение: это неизбежно

Количество новых случаев коронавируса в Литве резко растет. Однако не за горами лето, если вспомнить, что было в прошлом году, может не все так страшно? Профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi" сказал, что с началом теплого сезона количество новых случаев может сократиться, ситуация улучшиться.

Профессор предлагает оценивать ситуацию и не ориентироваться на запреты.

"Думаю, с наступлением тепла ситуация должна улучшиться не из-за климатических условий, а потому, что люди меньше времени будут проводить в закрытых помещениях, кроме того, расширяется круг людей, у которых есть иммунитет. В группе старше 65 лет привиты уже 67%. Важно также, принимать правильные решения, а тут у нас проблема. По сути в Литве все делают правильно, но иногда не совсем. Правильно – я имею в виду своевременность профилактики, чтобы целевые меры поддерживали жители", – сказал профессор.

На вопрос, что делают не так, он заметил, что часто мы концентрируемся на одной проблеме, не видя целостную картину. А то, что больше случаев - это результат больших масштабов тестирования.

"Проблема у нас в том, что мы концентрируемся на одной проблеме, нет видения всей картины. Но давайте смотреть позитивно – выросли масштабы тестирования. Я много общаюсь с большими организациями, вижу их ответственность, внутреннее тестирование. Естественно, чем больше масштабы тестирования, тем больше находят", – сказал Чаплинскас.

Что касается перераспределения вакцины, он сказал о коммуникационных проблемах.

"Забирать – это плохо, но это проблема коммуникационная. Если будем говорить о том, что у кого-то забрать, особенно если людей уже пригласили - это плохо", – заметил профессор.

"Очень важны приоритеты в стратегии вакцинации. Что важнее - прививать людей в деревне, где нет вируса, где с вакцинацией можно подождать или в городе, включая Вильнюс, где инфекция сильно распространена, откуда инфекцию могут привезти в деревню. Надо видеть все три приоритета. Если бы не было проблем с нехваткой вакцины, то такого вопроса не было бы, а нехватка есть, поэтому надо ясно сказать, почему принимают те или иные решения. Завтра, может быть, изменится ситуация, поэтому решения изменятся с учетом приоритетов.

Думаю, сейчас важнее привить людей в Вильнюсе, тех, кто активно разносит инфекцию, а не искать людей на периферии, неважно, на каком языке они говорят, у уговаривать их. Надо видеть картину целиком", – сказал собеседник.

"Настало время менять приоритеты вакцинации", - убежден профессор.

"Я давно акцентирую, что мало внимания уделяли тем, кто разносит больше всего инфекции. Это контактный бизнес или активно контактирующие люди – неважно, о чем речь - о производстве или сфере досуга", - сказал он.

Профессор заметил, что часть людей все равно откажется от вакцинации, а у некоторых и после вакцинации не сформируется иммунитет.

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