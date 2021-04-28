Министр: вопрос внешнего порта в Клайпеде остается открытым

Вопрос строительства внешнего морского порта в Клайпеде остается открытым, но его следует обсуждать в будущем, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. Он также отметил, что его можно будет построить после того, как будут израсходованы мощности погрузок на нынешней территории, и когда будет ответ на вопрос о том, возможен ли порт с экологической точки зрения.

"Прежде всего, нам нужны ответы на вопросы о том, возможен ли он с экологической точки зрения, поскольку в Общем территориальном плане Литвы предусмотрены две локации – рядом с нынешним портом и в Бутинге. Прежде всего, мы должны ответить, возможен ли порт, и какой возможен", – заявил в среду министр в парламентском Комитете по экономике.

"Если будем чувствовать, что расширяем прогнозы погрузки, к нему строительству внешнего порта – BNS) естественно можно будет вернуться", – добавил он.

По словам министра, в Клайпедском порту сейчас есть пространство для повышения мощностей. М. Скуодис утверждает, что стивидорные компании уточнили, что сейчас потребуется переваливать около 700 млн тонн грузов в год, а может быть и до 900 млн тонн.

В 2019 году было заявлено, что внешний порт может быть построен в северной части нынешнего порта, однако для этого требуется провести стратегическую оценку влияния на окружающую среду и оценить две альтернативы – у Мелнраге (Клайпеда) и в зоне Швянтойи-Бутинге.

Общий план Клайпедского порта был утвержден два года назад, прежние подсчеты показывали, что проект внешнего порта может обойтись примерно в 800 млн евро.

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