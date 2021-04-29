"Я твердо верю, что шанс не упущен": 20-летний уроженец Жодино покинул Беларусь из-за преследований и выбрал Литву

С момента президентских выборов в Беларуси прошло восемь месяцев. За это время многотысячные протесты людей, не согласных с результатами голосования, приобрели новые формы – они перешли с проспектов и центральных улиц городов во дворы и спальные районы. При этом милиция продолжает задерживать тех, кто осмеливается открыто заявить о своем негативном отношении к власти.

По оценкам правозащитного центра "Весна", сейчас в стране насчитывается 358 политических заключенных. По неофициальным данным, за все время демонстраций в изоляторах побывали свыше 30 тысяч белорусов.

Между тем Литва и соседние страны продолжают принимать беженцев. В августе прошлого года литовское правительство создало так называемый гуманитарный коридор, благодаря которому белорусские граждане, попавшие в жернова репрессий, могут укрыться в Литве. Также за восемь месяцев около 7,5 тысяч белорусов получили разрешения на временное проживание в республике. Протесты и жесткий ответ властей спровоцировали новую волну эмиграции – жители Беларуси покидают страну, бросают работу и дела, друзей и родителей. Многих доводят до нервного срыва, вынуждают уехать под угрозой применения силы или ареста, и все это происходит лишь из-за того, что граждане выражают открытое несогласие с результатами выборов.

Мы поговорили с белорусами, которые нашли пристанище в Литве. Новым героем нашего цикла стал 20-летний уроженец Жодино Иван Балаш. Август 2020-го разделил его жизнь на "до" и "после". Молодой человек не смог остаться в стороне от значимых общественно-политических процессов, захлестнувших всю страну. Он, как и тысячи других жодинцев, проявил неравнодушие и вышел на акции протеста – за это и поплатился. Из-за преследований со стороны силовиков наш герой был вынужден покинуть родину. Сегодня он начинает все с нуля в приморской Клайпеде. Мы встретились с Иваном, он согласился рассказать свою историю.

Политически активная Беларусь

"Основной причиной моего переезда в Литву стали так называемые выборы президента в Республике Беларусь. Именно тогда все и началось. Я не мог оставаться в стороне от народа, с которым живу бок о бок, - говорит собеседник. – Как известно, в нашей стране опасно иметь свое мнение".

В ответ на вопрос, всегда ли он был политически активен, герой иронично улыбнулся. В Беларуси нет аполитичных людей, утверждает он.

Иван Балаш Foto: Asm. arch. nuotr.

"В нашей стране только ленивый может не проявлять никакого интереса к политике, поскольку с самого детства вся семья обсуждает, что происходит у нас в стране, что будет дальше. Мы с пеленок слышим о том, как родители, бабушки, дедушки и взрослые обсуждают новости, что они думают о власти. Получается, что я политически активен всю свою сознательную жизнь", - иронизирует Иван.

Впервые на акцию протеста он вышел в начале августа – это произошло в Минске. Вместе с группой друзей они выехали в столицу, чтобы проявить солидарность с минчанами. Иван Балаш, как и десятки тысяч белорусов по всей стране, на протяжении долго времени последовательно отстаивал свою точку зрения – требовал организовать честные выборы и освободить из тюрьмы оппозиционных кандидатов. В конечном итоге он и сам попал под раздачу.

"Я был задержан 26 октября в Жодино – в день всенародного ультиматума. Провел трое суток в изоляторе, после был суд, который, разумеется, признал меня виновным. В доме проводили обыски. Правда, не очень понятно, что именно искали. В итоге мне присудили штраф – я оплатил его. Тем не менее, на этом история не закончилась. На данный момент я нахожусь в розыске по статье 435 УК РБ Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу, но это лишь официальная причина. Все мы прекрасно понимаем, почему меня вдруг стали искать. Более того, оказалось, что я нахожусь в розыске не только в Беларуси, но и в России. Там мое имя также внесено в базу", - вздыхает собеседник.

На белорусской карте протестов

Жодино – относительно небольшой промышленный город с населением около 64,5 тысяч человек в часе езды от Минска. По словам Ивана, несмотря на прессинг, горожане довольно активно выходили на протесты, призывая власти к ответу.

"Жодино активно проявил себя во время протестов. Сразу после оглашения результатов выборов, то есть в первую ночь – с 9 на 10 августа, - на улицы вышло очень много людей. Горожане пошли к мэрии, в тот же вечер в город приехал ОМОН, но такой жести, как в Минске у нас не было. Омоновцы стояли для устрашения, люди тоже довольно быстро успокоились, поэтому столкновений не было. В последующее время митинги продолжились – были и цепи солидарности, и воскресные марши", - рассказывает белорус.

К сожалению, без актов насилия со стороны милиции тоже не обошлось.

"У нас в городе было много некрасивых случаев со стороны силовых органов. В качестве подтверждения могу привести видео, где три сотрудника милиции избивают парня. В какой-то момент он стал истошно кричать от боли, а в конце заплакал. Ролик быстро разлетелся по соцсетям – это очень сильно подогрело общественность, после этого горожане стали еще активнее выходить и протестовать против произвола. Также был инцидент, когда милиционер ударил девушку, что вообще среди нормальных людей немыслимо", - хватается за голову наш собеседник.

По его оценкам, одномоментно протестовать на улицы города выходили от трех до четырех тысяч человек.

Иван Балаш Foto: Asm. arch. nuotr.

Мигрант поневоле

Когда Ивана выпустили из изолятора временного содержания, он узнал, что в его квартире прошли обыски – милиция забрала личные вещи, изъяла технику. После таких пассажей герой решил не испытывать судьбу – возвращаться в тюрьму он не хотел, а воевать с системой, которая приговорила тебя еще до разбирательств, доказывая, что ты не виноват, он не видел смысла.

"Искать справедливости в рамках белорусской системы правосудия нет смысла или почти нет смысла. Приведу простой пример: осенью 2020 года я сделал татуировку с символами протеста и бело-красно-белым флагом, вскоре после этого я был избит ночью неизвестными около своего дома. К сожалению, виновных так никто и не нашел, да и, очевидно, не хотел искать", - сокрушается он.

"Я решил уехать в тот день, когда вышел из изолятора – после суда. На тот момент мы с друзьями снимали квартиру. Когда я пришел, обнаружил, что милиционеры забрали технику. Тогда я решил, что лучший вариант – уехать. Мой выбор пал на Литву, так как это был самый простой и быстрый вариант выехать за границу", - повествует жодинец.

Переехать и оформить документу Ивану Балашу помогла организация "Дапамога".

"Именно Наталья Колегова, глава фонда "Дапамога", помогла и с документами, и с обустройством, и с самим переездом. Организация оплатила мне проживание в хостеле, помогла с продуктами и сильно поддержала меня морально. На тот момент это было необходимо, так как на первых порах было очень тяжело", - вспоминает герой.

Между тем родители отнеслись к его решению уехать настороженно, но с пониманием. Они прекрасно осознавали все риски, признается Иван.

"Беларусь я покинул 1 ноября – в день моего рождения. <...> На границе все прошло хорошо. Литовские пограничники встретили меня с улыбкой, сразу поздравили с днем рождения, проводили в комнату ожидания, где я познакомился еще с двумя белорусами. Одним словом, Литва встретила меня радушно", - поделился впечатлениями герой.

Направление – Клайпеда

Переезд в Литву – первая поездка Ивана за границу, поэтому для него все здесь в новинку. В Клайпеде живет его друг, который и пригласил нашего героя перебраться поближе к морю. Жизнь здесь спокойнее, чем в Вильнюсе, а когда рядом есть друзья, интегрироваться и справиться с трудностями проще.

В Беларуси Иван Балаш работал барменом. После переезда в Литву некоторое время он отдыхал, искал варианты – ориентировался на месте, - а сейчас устроился работать поваром в Restobaras Gaisrinė.

"Трудоустроиться в Клайпеде было не очень просто – мешал языковой барьер. Работать барменом здесь было бы непросто, так как надо общаться с клиентами, а литовского языка я пока не знаю. Меня приняли на работу поваром – у меня есть соответствующий диплом, готовить умею. В коллективе меня встретили тепло и очень дружелюбно. Кстати, у меня русскоязычный босс. Я уже познакомился с местными, с некоторыми даже завел дружбу. Клайпеда – очень красивый и колоритный город. Мне нравятся узкие улочки, брусчатка, нравится чистота. Город очень хорош для жизни", - убежден уроженец Жодино.

В то же время в будущем он намерен вернуться на родину – тогда, когда там станет более-менее безопасно.

"Рано или поздно я вернусь в Беларусь, когда не будет представлять угрозы для меня и близких мне людей. <...> Мне хочется верить, что протесты возобновятся, что мы победим, что мы вернем себе свободу и независимость, хочется верить, что жертв больше не будет. Я твердо верю, что шанс не упущен – шанс есть всегда", - подытожил Иван Балаш.

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