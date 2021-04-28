Премьер-министр Литвы: другие решения будут приняты в понедельник

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство приняло решение о возвращении в школы учеников 5-11 классов. Премьер сказала, что другие решения будут приняты в понедельник, например, решат вопрос "паспорта возможностей".

В среду Департамент статистики Литвы сообщил о том, что зафиксировано больше 1500 случаев коронавируса. Однако Шимоните сказала, что не установлено, когда правила карантина могут быть ужесточены.

"Новый порог для принятия решений не установлен. Вы прекрасно знаете, что неделю назад количество новых случаев было выше. (…) Из-за одного дня не будешь же бросаться и что-то менять", – сказала премьер.

Delfi напоминает, что в понедельник состоится внеочередное заседание суда, на котором будет решаться вопрос "паспорта возможности".

Шимоните сказала, что по случаю Дня матери никакие ограничения приниматься не будут. Она признала жителей вести себя ответственно.

"Я призываю людей, любящих своих матерей, ценящих то, что они есть, всеми силами беречь их. Потому что сейчас каждый день мы теряем именно пожилых людей, которые уже могли быть привиты. Может, они сами отказались от вакцинации, может, сделали это по совету близких, но они не привились", – сожалела премьер.

Она призвала жителей в День матери вести себя максимально безопасно.

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