Полиция сообщает, что после долгого и тщательного расследования были собраны данные о преступной деятельности, была проведена оперативная операция, во время которой был задержан житель Каунаса (1978 г.р.), перевозивший в автомобиле почти 2 кг конопли. Подозреваемый прятал "товар" в сумке компании Wolt
По имеющимся данным, подозреваемый занимался интенсивным распространением наркотиков, у него была широкая сеть клиентов.
Задержанный - неоднократно судим за распространение наркотиков и другие преступления, он хорошо известен полиции. Мужчина был задержан на 48 ч.
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